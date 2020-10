Case popolari a Lampedusa, avviato il cantiere

Lampedusa compie un altro passo nella direzione giusta: sono iniziati i lavori per le Case popolari di via Largo Goito. Il cantiere terminerà fra meno di un anno, la prossima estate, e ci saranno a disposizione 12 alloggi, grazie all’impegno portato avanti con l’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento.

Un’altra opera pubblica che rappresenta un segnale di attenzione concreta per la nostra Comunità – dice il sindaco Totò Martello -. Avere la responsabilità di guidare una Amministrazione Comunale significa lavorare contemporaneamente su più fronti, su più impegni.

Ci sono le mille emergenze quotidiane, piccole e grandi. Ci sono i progetti da completare, ci sono nuovi progetti da mettere in campo, ci sono le interlocuzioni amministrative ed istituzionali da portare avanti affinché tutto proceda per il meglio, ci sono gli intoppi della burocrazia da superare.

Dietro tutto questo c’è l’impegno di tanti di noi. E quando si lavora con passione, serietà, competenza e rispetto istituzionale, i risultati arrivano”.