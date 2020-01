Case di lusso: ecco i quartieri di Milano dove si concentrano gli investimenti

Milano è una metropoli cardine per quanto riguarda la moda e l’economia del paese: una sinergia che attrae lavoratori e turisti da tutta Italia e non solo.



Per il secondo anno consecutivo la città lombarda è stata riconosciuta come la migliore per qualità della vita. Non stupisce, quindi, come in questo momento si stia registrando un aumento di appartamenti in vendita a Milano: la richiesta è in crescita soprattutto per quel che riguarda gli immobili di lusso, che per molti rappresentano una vera e propria occasione di investimento, attualmente.

Gli investimenti maggiori si concentrano in zone come Brera, dal nome della via che corre lungo l’intero quartiere. Si tratta del centro vero e proprio della città, ricco di storia e sede della celebre Pinacoteca. Qui, l’arte antica e quella moderna s’incontrano in oltre 24 mila metri quadrati di museo.

Nello stesso complesso hanno sede altri punti nevralgici quali l’Accademia di Belle Arti, l’Osservatorio e l’Orto Botanico. Non stupisce che molte case di lusso, specialmente attici, siano collocati in quest’area, non lontana anche dal Teatro alla Scala e dal Castello Sforzesco. Vivere qui significa, infatti, non solo essere immersi nella cultura, ma avere anche a portata di mano servizi e collegamenti per il resto della città.

Un’altra zona molto gettonata è senz’altro quella circostante il Duomo, la Chiesa più grande d’Italia e certamente tra le più celebri. Imponente e dal profilo caratteristico, il Duomo concilia lo spirito prettamente religioso con una componente romantica. A livello artistico, infatti, rappresenta una miscellanea di stili unica nel suo genere: dal gotico al barocco, dal rinascimentale al neoclassico.

Centro di scambio metropolitano in cui convergono le linee per Rho e Bisceglie, Pagano presenta la possibilità di investire anche in costruzioni d’epoca molto suggestive, rimanendo comunque ben collegati con le altre zone della città. A livello professionale, questo è un grande vantaggio perché consente di utilizzare la rete della metropolitana evitando l’eventuale traffico delle arterie principali.

Porta Ticinese, invece, è una zona storica di Milano, e rappresenta una delle sei porte per entrare in città. In quest’area sorge anche uno dei polmoni verdi del capoluogo lombardo, ovvero il Parco delle Basiliche, chiamato anche Parco Papa Giovanni Paolo II.

Il punto nevralgico è rappresentato dalle Basiliche di San Lorenzo e di Sant’Eustorgio, ma poco distante è possibile trovare i principali locali di riferimento della movida della città. La vista del verde e la bellezza delle costruzioni storiche e religiose, quindi, si sposano con la possibilità di divertirsi e questo risulta estremamente appetibile dal punto di vista immobiliare.

A livello di panorama, poi, quello cittadino è tra i preferiti da coloro i quali siano alla ricerca di un attico di lusso a Milano. La vista sullo skyline consente di abbracciare, con un solo sguardo, il Duomo e le costruzioni più alte come i grattacieli, a loro volta molto richiesti come soluzione abitativa.

In tal senso, la Torre Solaria rappresenta l’edificio residenziale più alto nel nostro Paese, mentre il Bosco Verticale è un esempio moderno di come l’architettura incontri la necessità di creare zone di verde. Alberi e piante svettano fino a costituire parte del tetto di questa costruzione unica nel suo genere.

Le soluzioni abitative di lusso a Milano non si limitano solo a palazzi storici o attici esclusivi, ma è anche possibile trovare ville con piscina e giardino, in zone più tranquille ma comunque a pochi passi dai principali collegamenti con quelle centrali. Di sicuro, le possibilità di accedere a negozi, luoghi d’intrattenimento o posti di lavoro, non mancano mai.