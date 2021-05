Casarecce con gamberetti e pistacchio di Raffadali.

Ingredienti per 4 persone.

380 gr di casarecce

1 kg di gamberi

1 spicchio di aglio

q.b. di olio di oliva (extravergine)

1 bicchierino di vino

q.b. di sale

300 gr di pistacchio di Raffadali

1 mazzetto di basilico

1 mazzetto di prezzemolo

Procedimento .

Per prima cosa sgusciate i gamberi e privateli del budello, pulite l’aglio e tritate insieme al basilico e al prezzemolo, versate un filo d’olio in una padella e mettete il trito al suo interno, fate soffrigere, quando è pronto versate i gamberetti e fateli rosolare e quindi dorare.

Prendete una pentola capiente mettete dell’acqua e mettete i carapaci dei gamberi al suo interno, così da creare un brodo in cui si andrà a cuocere la pasta, quando il brodo è pronto lo filtrate e aggiungete dell’acqua (se occorre) sistemate di sale e versate la pasta, una volta che è pronta versatela nella padella e aggiungete un mestolo di brodo, in fine aggiungete il pistacchio in polvere ed è così che viene fuori un primo piatto, semplice, veloce e gustoso da mangiare.