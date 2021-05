Carte prepagate: tra le più amate dai giovani c’è anche la N26

n questi anni l’utilizzo degli strumenti di pagamento alternativi al contante è cresciuto a dismisura: pure gli italiani, seppur in netto ritardo rispetto ad altri Paesi del mondo, si sono resi conto che non sempre monete e banconote sono la soluzione più comoda. Tra i protagonisti assoluti di questa svolta storica ci sono le carte prepagate. Quando furono immesse sul mercato, le prepagate venivano utilizzate soprattutto per pagare gli acquisti fatti su internet.

All’epoca non c’era la fiducia che c’è oggi sulle transazioni effettuate via web e la possibilità di perdere solo quanto caricato sulla carta rappresentava (e rappresenta tutt’ora) una sicurezza. Con il passare del tempo, anche le carte prepagate si sono evolute: oggi ne esistono diverse tipologie, ricaricabili o usa e getta, con IBAN o senza IBAN, per giovani, per professionisti e così via. Grazie alle sue particolari caratteristiche, la carta conto N26 è riuscita a conquistare tantissimi utenti.

Il successo delle carte prepagate N26

Il sistema bancario è profondamente cambiato in questi anni: i tradizionali istituti di credito sono stati affiancati dalle banche digitali. N26 è una di queste. È un istituto virtuale dotato di licenza bancaria tedesca, regolarmente autorizzato ad operare anche in Italia: offre quindi ampie garanzie dal punto di vista della sicurezza, visto che è sottoposta alla vigilanza delle autorità tedesca ed italiana e che deve rispettare tutte le norme in tema bancario valide a livello nazionale ed europeo.

Fondata nel 2015, N26 in poco tempo è riuscita a conquistare la fiducia di più di sette milioni di clienti sparsi in venticinque mercati. I suoi conti Standard, Smart, You e Metal, disponibili nella versione per privati e nella versione Business, sono tra i più richiesti. Per conoscere i vantaggi e le peculiarità di questo strumento di pagamento, è possibile consultare la sezione “n26 costi e opinioni” presente sul portale Cartetop.it, così da valutarne le caratteristiche prima di scegliere la versione più adatta alle proprie necessità.

Le caratteristiche della carta N26 Standard

La carta N26 non è solo una ricaricabile: è un vero e proprio conto corrente che può essere attivato e gestito direttamente tramite lo smartphone. La versione Standard può essere inserito nella categoria dei conti a zero spese: nel canone gratuito è inclusa una carta virtuale, mentre chi vuole la carta fisica (sempre del circuito Mastercard) deve pagare 10 euro per la spedizione. Il conto N26 piace ai giovani perché gestibile tramite smartphone e ha costi contenuti.

L’app consente di monitorare il conto, anche tramite notifiche push, di gestirlo creando degli spazi con obiettivi di budget personalizzati e con la categorizzazione automatica delle spese. Si può prelevare e versare presso tutti gli ATM dell’area euro, ma anche alla cassa dei supermercati in convenzione con l’istituto N26. La versione Standard include tre prelievi gratis in euro, mentre i pagamenti sono sempre gratuiti, in qualsiasi valuta.

Limiti e costi

I limiti sono fissati a 2.500 euro al giorno per i prelievi e di 5.000 euro al giorno per le spese; la soglia massima mensile per le transazioni è fissata a 20.000 euro. La carta N26 può essere ricaricata in quattro modi diversi: tramite bonifico da altro conto corrente (ricordiamo che è dotata di codice IBAN), tramite carta di debito, presso gli sportelli Cash26 nei supermercati convenzionati e tramite MoneyBeam, che permette di ricevere in tempo reale del denaro da altre persone.

La carta N26 Standard è un conto a zero spese: come detto, non sono previsti costi di apertura e canoni mensili. La carta virtuale è gratuita, ma se si vuole quella fisica si devono pagare 10 euro.

I pagamenti sono sempre gratuiti, così come i primi tre prelievi in euro. Si tratta quindi di una soluzione molto flessibile e conveniente, anche se presenta dei limiti che possono essere importanti per chi ha maggiori esigenze in termini di operatività.