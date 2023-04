Casa Sanfilippo ospiterà il Forum internazionale sulle migrazioni

Ad Agrigento, a Casa Sanfilippo, dal 3 al 5 maggio prossimi, su iniziativa dell’Accademia di studi mediterranei, si svolgerà un Forum internazionale sul tema delle migrazioni e dell’accoglienza. La traccia conduttiva del dibattito della prima sessione di mercoledì 3 maggio è: “Coscienza europea in termini politici, in termini di diritto universale degli uomini e di solidarietà umana che realizza fraternità costruttiva”. Il tema della seconda il 4 maggio è: “Culture e religioni in difesa della dignità umana”. Infine la terza sessione verterà su “La sfida antropologica”. Le conclusioni saranno tratte da monsignor Enrico Dal Covolo e dal professor Alessandro Andreini. Gli incontri si terranno dalle 9.15.