Campobello, fondo di sostegno ai “Comuni marginali”

Proroga dell’ istanza per il “I Fondi di sostegno ai Comuni marginali” a Campobello di Licata. E’ di circa 102 mila euro il fondo di sostegno per l’ente di campobellese. La Pubblica amministrazione, con deliberazione di Giunta municipale, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella (Pd-M5S), ha promulgato l’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse previste ai Comuni cosiddetti “marginali”, previste dal “Fondo di sostegno ai Comuni marginali”. Una risorsa prevista ammonta a 21.987,98 euro. L’istanza da inoltrare entro il prossimo 30 aprile, per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei Comuni delle aree interne a titolo di concorso per le spese di acquisto o di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per l’assegnazione delle risorse del fondo di sostegno ai “Comuni marginali”, le istanze devono essere presentate, dai soggetti interessati, mediante Pec o consegna all’ufficio protocollo del Comune, in Piazza XX Settembre, a Campobello di Licata. Sono state previste, altresì, 80 mila euro, per la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali ed agricole, attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni. Per altre ragguagli, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio municipale Sviluppo sociale.