Gela, 3 Agosto – La cantina Casa Grazia si prepara ad aprire le sue porte per la prima volta all’evento Calici di Stelle. Giovedì 3 Agosto, gli ospiti avranno l’opportunità di trascorrere una notte sorprendente immersi nella natura, sotto il suggestivo cielo stellato della riserva naturale del Lago Biviere. L’evento, a cui parteciperanno un numero limitato di persone, offrirà musica, buon cibo e, naturalmente, vino.

Gli ospiti saranno accolti da un’atmosfera incantata, con luci scintillanti e musica live, e potranno deliziarsi con la sofisticata cucina degli Chef Pietro e Vincenzo La Torre de La Torre Catering, abbinata ai pregiati vini di Casa Grazia. Durante la serata, avranno anche l’opportunità di visitare la cantina, accompagnati dalle spiegazioni dell’enologo e dei proprietari.

Ma la vera protagonista della serata saranno le stelle. Un sentiero luminoso guiderà gli ospiti verso il punto di osservazione delle stelle nella pineta, attrezzato con strumenti per ammirare da vicino la magia delle costellazioni che illuminano il cielo estivo. E cosa c’è di meglio che percorrere questo sentiero con un calice di vino in mano?

Maria Grazia Di Francesco Brunetti, titolare della cantina Casa Grazia, esprime la sua felicità ed emozione nel realizzare per la prima volta l’evento Calici di Stelle. L’obiettivo è offrire una serata suggestiva, all’insegna della degustazione dei loro vini, sotto il suggestivo cielo estivo. Invita tutti a farsi abbracciare dalla calorosa accoglienza di Casa Grazia e a trascorrere insieme a loro questa serata indimenticabile.

L’evento non si limiterà alla degustazione di vini e all’osservazione delle stelle. La serata sarà allietata dalla musica live di Max Pòtamo&The Vintage, seguita da un DJ set con Vincenzo Callea fino a notte fonda. E, naturalmente, non mancheranno altre sorprese durante la serata.

L’appuntamento è per giovedì 3 Agosto presso la Cantina Casa Grazia, in C.da Passo di Piazza, a Gela. L’accredito e l’accoglienza dei visitatori avranno luogo dalle ore 19:30 alle 20:15, seguite dall’apertura della degustazione vino-cibo fino alle 20:30. A partire dalle 21:30, gli ospiti avranno l’opportunità di visitare l’interno della cantina. La serata si concluderà con un DJ set alle ore 22:30.

La prenotazione per l’evento è obbligatoria. Il costo della degustazione per gli adulti, inclusi due calici, è di 50 Euro, mentre per i giovani dai 14 ai 16 anni è di 30 Euro.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 3497576514 o inviare un’email a [email protected].

Per coloro che desiderano soggiornare in zona, sono disponibili diverse opzioni, tra cui il Falconara Greenblu Resort a Licata, l’Hotel Sole e l’Hotel Erasmus a Gela, Villa Peretti a Gela e l’Archeo Hotel a Gela.

Non perdete l’opportunità di vivere una serata incantata, dove vino e stelle si fondono in un connubio perfetto!