Agrigento ha finalmente inaugurato il servizio di bike sharing “Akrabike”. Il sindaco Franco Miccichè e la sua giunta hanno avviato il servizio in piazza Marconi, mettendo a disposizione 60 biciclette a pedalata assistita con GPS per la sicurezza degli utenti. Ci saranno cinque stazioni di ritiro e deposito delle biciclette, due a San Leone e tre in città. Il servizio di bike sharing è attivo tutti i giorni dalle ore 07:00 alle 23:30. Le biciclette devono essere riconsegnate entro le 24:00 dello stesso giorno del prelievo. Durante i periodi invernali, in caso di condizioni meteorologiche avverse o per motivi specifici, il servizio potrebbe essere sospeso. Le tariffe per l’utilizzo del servizio sono le seguenti: i primi 5 minuti sono gratuiti, mentre i successivi 30 minuti hanno un costo di €2,00 per le prime 2 ore. Ogni 2 ore di utilizzo aggiuntivo, il costo per 30 minuti raddoppia fino a un massimo di 24 ore. Sono previste penalità di €10,00 per l’uso delle biciclette al di fuori del territorio di Agrigento. Non è possibile superare le 24 ore di utilizzo continuativo dello stesso veicolo. Al raggiungimento di tale limite, si applicano le penali indicate nel regolamento. È necessario avere almeno €5,00 di credito disponibile sull’account per poter utilizzare il servizio, altrimenti il profilo verrà temporaneamente sospeso fino al ripristino del credito minimo con una ricarica minima di €10,00. Il tempo di noleggio viene conteggiato automaticamente, iniziando al momento dello sblocco della bicicletta e terminando con il suo blocco nella stazione di arrivo. Non ci sono limiti al numero di prelievi giornalieri delle biciclette pubbliche. Gli orari del servizio, le tariffe e le eventuali campagne promozionali possono essere soggetti a modifiche e/o integrazioni con deliberazione della Giunta Comunale. È possibile ricaricare il proprio profilo con un importo minimo di €10,00 tramite l’app o l’area personale web. Al fine di preservare il servizio, è vietato utilizzare le biciclette al di fuori del territorio di Agrigento. È vietato anche trasportare le biciclette con qualsiasi mezzo. Il servizio di bike sharing rappresenta un’opportunità di mobilità sostenibile per i cittadini di Agrigento, promuovendo uno stile di vita più ecologico e attivo.