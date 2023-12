Questa mattina il Commissariato di Pubblica sicurezza di Canicattì ha ricevuto in dono, un defibrillatore da parte della Federazione Siciliana della Caccia sezione provinciale di Agrigento. Il dispositivo è stato donato in segno di gratitudine per l’impegno e per l’instancabile lavoro svolto quotidianamente dal personale della polizia di Stato.

L’evento rappresenta un ulteriore segno della vicinanza e della sinergia tra gli uffici della polizia di Stato e le varie associazioni presenti sul territorio. La cerimonia è stata presieduta dal questore Tommaso Palumbo che ha espresso vivo apprezzamento ed ha ringraziato Franco Castellano rappresentante della Federazione siciliana della Caccia.