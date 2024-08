Una cartuccia, calibro 380, davanti la porta di casa. A ritrovare quello che è un inquietante messaggio intimidatorio è stata una pensionata licatese settantenne. La donna ha immediatamente allertato il 112. Sul luogo si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Licata. La pensionata che ha presentato denuncia, ascoltata dai militari dell’Arma, non ha saputo fornire informazioni utili circa i motivi del rinvenimento e della presenza della munizione lasciata da mani ignote davanti casa.

Gli investigatori, dopo avere notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato le indagini per chiarire quello che risulta essere un vero e proprio giallo.

Appare scontato che i carabinieri abbiano verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati sia lungo la strada dove vive la donna che nelle zone immediatamente limitrofe. Non filtrano indiscrezioni in merito. L’attività investigativa spazia a 360 gradi. In questa fase nessuna ipotesi può essere esclusa. La cartuccia, naturalmente, è stata sequestrata, e già presa in consegna dal personale della Scientifica.