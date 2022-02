Cartucce e 4 chiodi per La Rocca Ruvolo: “Non mi lascerò intimorire”

“Non mi lascerò intimorire, ma è chiaro che questa vicenda mi abbia turbato”. Lo dice Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della Commissione Salute dell’Ars e Sindaco di Montevago dopo l’intimidazione. Una busta le è stata recapitata al Comune contenente due bossoli di cartuccia già esplosi per uso caccia calibro 12, 4 chiodi, un tappo in silicone per bottiglie da vino, un santino della Madonna delle lacrime, e una foto di Papa Francesco con in braccio un bambino.

“Non riesco a spiegarmi le ragioni dell’accaduto – aggiunge la deputata regionale – e mi domando se possa essere legato alla mia attività di sindaco o a quella di parlamentare. Posso dire di avere fin qui lavorato a testa alta, e intendo continuare allo stesso modo. Mi affido al lavoro delle forze dell’ordine, a cui mi sono immediatamente rivolta. Ma aprire quel plico e trovarci dentro quello che ci ho trovato mi ha lasciato senza parole, mi sono preoccupata”.