Fiamme nei pressi di una farmacia, nel quartiere del Quadrivio Spinasanta ad Agrigento. Ignoti hanno appiccato un rogo ad un cumulo di cartoni nelle adiacenze dell’attività commerciale approfittando della strada quasi deserta. Provvidenziale l’intervento di alcuni residenti che, notando il rogo, hanno spento l’incendio evitando gravi conseguenze.
L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Montaperto. Bisognerà adesso attendere le indagini dei militari dell’Arma per capire se il gesto sia da inquadrare in un raid vandalico opera di uno o più vandali, come sembra, oppure di un atto mirato. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere che insistono nella zona.
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