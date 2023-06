Carrozzeria rigata e targhe rubate ad auto in via Imera: avviate le indagini

Ha trovato la sua Audi con la carrozzeria rigata e chi è entrato in azione ha anche smontato e portato via entrambe le targhe della macchina. E’ accaduto, nel corso delle ore notturne, in via Imera ad Agrigento. A fare la scoperta è stato il proprietario, un trentenne agrigentino. L’uomo ha denunciato il danneggiamento con furto alla polizia. E gli agenti hanno, subito, avviato le indagini. Spetterà all’attività investigativa dei poliziotti individuare gli autori del raid e stabilire dove sono finite le targhe. C’è il sospetto che possano essere rimontate su un’altra vettura da utilizzare forse per qualche azione criminale.