“Caro energia e materie prime”, Assipan Agrigento organizza un incontro fra i panificatori della provinc

“Caro energia e caro materie prime, costi impossibili da ammortizzare, così non si può andare avanti”. Domenica mattina, 23 ottobre alle 10, nella sede di Confcommercio Agrigento in via Imera, è stato organizzato da Assipan un incontro di settore su quella che oramai è definita una “crisi senza precedenti”. “Senza un intervento concreto e urgente delle istituzioni che possano attuare misure risolutive realmente efficaci e d’impatto – dichiara Giacomo Zimbardo, Vice Presidente Nazionale di Assipan – un’eccellenza come il pane rischia di scomparire dalle nostre tavole entro poche settimane, e insieme ad esso scomparirà il lavoro e la stabilità economica per migliaia di famiglie”. “La partecipazione a questo incontro di settore è importante, – conclude Zimbardo – dobbiamo unire il nostro grido di allarme per farlo sentire forte e chiaro a tutti i livelli decisionali, e solo con spirito e azione di gruppo possiamo raggiungere questo comune obiettivo. Vi aspettiamo domenica 23 ottobre e ribadisco che è un incontro aperto a tutti i panificatori, associati e non”.