Benzina oltre 2 euro, il GPL torna conveniente: ad Agrigento le occasioni dell’usato garantito Renew

Con il caro carburanti cresce l’attenzione verso le auto a doppia alimentazione. Il GPL costa circa 80 centesimi al litro e può dimezzare la spesa per i rifornimenti. Da Renew – Usato R.N. Motors diverse opportunità per chi cerca convenienza e affidabilità.

AGRIGENTO – Fare il pieno è diventato sempre più costoso. Con la benzina oltre i due euro al litro e il gasolio ancora più caro, anche gli automobilisti agrigentini devono fare i conti con una spesa che pesa sui bilanci familiari. E mentre il mercato continua a guardare all’elettrico e alle motorizzazioni ibride, torna d’attualità una soluzione già conosciuta e apprezzata: il GPL.

I numeri spiegano perché. Secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’8 ottobre 2026, in Sicilia la benzina costa mediamente 2,043 euro al litro, il gasolio 2,260 euro e il GPL appena 0,804 euro. Una differenza significativa che riporta l’attenzione sulle vetture a doppia alimentazione benzina-GPL, soprattutto per chi utilizza quotidianamente l’automobile.

Quanto si risparmia con il GPL?

Il vantaggio è concreto, anche considerando che un’automobile alimentata a GPL consuma generalmente più litri rispetto alla stessa vettura a benzina. Facciamo un esempio: percorrere 100 chilometri con un consumo di 6 litri di benzina costa circa 12,26 euro. Con il GPL, ipotizzando un consumo di 7,5 litri per la stessa distanza, la spesa scende a 6,03 euro. Significa risparmiare oltre sei euro ogni 100 chilometri, quasi il 50%.

Per un automobilista che percorre 15.000 chilometri all’anno, il risparmio teorico può arrivare a circa 935 euro, considerando soltanto il carburante. Una cifra importante, soprattutto in un territorio come quello agrigentino, dove l’auto resta spesso indispensabile per raggiungere il lavoro, accompagnare i figli a scuola o spostarsi tra Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Raffadali, Aragona e gli altri comuni dell’hinterland. Il risparmio effettivo dipende naturalmente dal modello, dai consumi e dallo stile di guida.

L’usato GPL, una scelta che guarda al risparmio

La convenienza del GPL incontra anche il crescente interesse per il mercato dell’usato. Acquistare un’automobile di seconda mano consente di contenere l’investimento iniziale, mentre scegliere la doppia alimentazione permette di ridurre le spese di utilizzo. Un vantaggio per le famiglie, per i pendolari e per chi cerca una seconda vettura senza affrontare i costi di un’auto nuova.

In questo scenario si inserisce la proposta di Renew – Usato R.N. Motors, che mette a disposizione degli automobilisti agrigentini una selezione di vetture benzina-GPL, all’interno di un parco auto con soluzioni adatte a esigenze e disponibilità economiche differenti.

Dalle automobili compatte, ideali per la città, alle vetture più spaziose per la famiglia, l’obiettivo è aiutare ogni cliente a trovare l’auto più adatta alle proprie necessità, valutando caratteristiche, costi di gestione e condizioni di acquisto.

Un aspetto importante è rappresentato anche dalle garanzie. Renew, il programma dedicato ai veicoli usati della rete Renault, prevede controlli e formule di garanzia secondo le condizioni applicabili alle singole vetture. Elementi da considerare insieme al chilometraggio, alla manutenzione e, nel caso delle auto GPL, allo stato dell’impianto.

Da Renew R.N. Motors per scoprire le opportunità disponibili

Il caro carburanti riporta dunque al centro una domanda semplice: quanto costa realmente utilizzare un’automobile ogni giorno? Per molti automobilisti il GPL può rappresentare una risposta concreta, soprattutto se abbinato alla convenienza dell’usato.

Da Renew – Usato R.N. Motors è possibile conoscere da vicino le vetture disponibili, confrontare le diverse opportunità e ricevere una consulenza personalizzata per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

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Caro carburanti, il GPL torna protagonista: ad Agrigento le occasioni dell’usato garantito Renew

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