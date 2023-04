Carnevale di Sciacca, si lavora al piano sicurezza

Sono ore frenetiche per l’organizzazione della edizione 2023 dello storico Carnevale di Sciacca. Il patron della Meridiana Eventi e Produzione Silvio Alessi, ha tenuto una serie riunioni in rapida successione per predisporre al meglio tutto ciò che è necessario alla buona riuscita dell’importante evento. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul piano di sicurezza, su quello della comunicazione e su quello per la vendita dei biglietti. Quest’ultimo aspetto è fondamentale per la riuscita della kermesse che, ricordiamo, non beneficia di contributipubblici. Ma non per questo si svolgerà un Carnevale in chiave ridotto. Sarà ancora una volta una grande festa, che porterà musica e allegria a Sciacca e che attirerà visitatori da tutta l’Isola. Ma perché questo avvenga è necessario predisporre in tempo ogni piccolo dettaglio. Ed è stato questo lo scopo della seduta fiume che si è svolta nella sala giunta del Comune, alla presenza del sindaco Fabio Termine, dell’assessore Valeria Gulotta e del team di Tony Interrante che sta curando il piano della sicurezza. Gli esperti della squadra di Silvio Alessi hanno illustrato al primo cittadino il piano per la vendita dei biglietti, che comincerà a giorni, e quello della pubblicità e la comunicazione, che verrà svolta a livello interprovinciale e regionale con poster 3×6, vele itineranti e su televisioni, radio, siti web, giornali cartacei e social media. Al termine della riunione, che si è conclusa oltre le 21 e 30, sindaco e organizzatore hanno avuto modo di manifestare il loro ottimismo sulla riuscita del prossimo carnevale che già suscita l’interesse di tantissime persone.