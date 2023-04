99° Giornata per l’università cattolica del Sacro Cuore

Domenica prossima, 23 aprile, si celebrerà la 99a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il tema scelto per quest’anno “Per amore di conoscenza”pone all’Università Cattolica, ma si può estendere anche all’intero mondo universitario e formativo, un compito ben preciso e fondamentale, cioè quello di finalizzare la formazione non al solo raggiungimento della conoscenza stessa, ma a considerare l’Uomo come persona nella sua unicità e capace di crescere nella formazione totale, senza trascurare la spiritualità e l’anima della persona stessa, che non deve subire il raggiungimento di ciò che si esplora e conosce. “Il tema- dice Fina Rizzo Pancamo, Delegata Diocesana di Agrigento Università Cattolica del Sacro Cuore- collega la ragione della missione educativa all’amore per la conoscenza che permette di affrontare le sfide del nuovo Umanesimo, anche di fronte all’incertezza del tempo che stiamo vivendo. L’Unione Cattolica ha il compito di investire sui talenti del futuro, sulle centinaia di studentesse e studenti che da ogni parte di Italia frequentano le sedi di Milano, Brescia, Piacenza, Cremona e Roma.

Ogni anno accademico si rinnova, tenendo fede al mandato che , oltre cento anni fa, i Padri fondatori, Padre Agostino Gemelli e la Beata Armida Barelli, hanno dato a questo Ateneo. La storia insegna che agire per amore di conoscenza nei momenti di profondi cambiamenti come quello che stiamo vivendo, rappresenta l’occasione per costruire un futuro differente dal presente. Per potere attuare tutto ciò, si sente il bisogno di essere sostenuti dalla grande Comunità di Cattolici italiani e tutti colori i quali si sentono vicini alla storia e alla missione dell’Ateneo.Occorre poter contare anche sul patrimonio di fede e di cultura della Chiesa italiana e in special modo dei suoi fedeli. L’U.C. si è sempre impegnata per formare migliaia di studentesse e studenti con progetti educativi che rispecchino i bisogni e le esigenze del mercato del lavoro in costante evoluzione. Le preghiere- conclude la nota- e il supporto morale ed economico, i suggerimenti, le proposte che arrivano all’Unione Cattolica sono da ritenersi elementi che concorrono a edificare e a rendere migliore la proposta educativa e morale per poter attuare le sfide del nuovo Umanesimo.”