Carmelo Pistritto protagonista dell’area food di Sanremo

Un selfie con Amadeus, un altro con Gianni Morandi e Mengoni, poi Giovanotti e tanti altri big della musica italiana. Per Carmelo Pistritto sono giorni intensi e carichi di emozione. Il pizzaiolo agrigentino per il terzo anno consecutivo coordina l’Area Food di “Casa Sanremo”, coadiuvato da un secondo rappresentante dell’isola, il messinese Vincenzo Piedimonte. Tocca a Pistritto, Piedimonte e ai circa 20 cuochi siciliani presenti, deliziare i palati di cantanti e ospiti, portando in alto, ancora una volta, il nome della Sicilia. Tutti insieme a lavoro, in questi giorni, al “Palafiori”, struttura posizionata accanto al Teatro Ariston.