Calci in faccia e pugni tra giovani: maxi rissa nei luoghi della movida

Calci in faccia e pugni tra giovani: scoppia una maxi rissa in via Pirandello, nei luoghi della movida. Il video con immagini molto forti deve far riflettere. VIDEO

Maxi-rissa tra ragazzi, questa notte, in via Pirandello, in uno dei luoghi della movida del centro di Agrigento. Sono volati calci e pugni. Uno scontro di inaudita violenza. La scena è stata ripresa dai cellulari di alcune persone presenti in strada. Quando nella zona sono arrivate le forze dell’ordine dei partecipanti non c’era più alcuna traccia. Dal filmato, immagini crude, che devono far riflettere, non è escluso che qualcuno possa essere rimasto ferito. Il video, che ha fatto il giro dei social ed è presto diventato virale, è stato acquisito dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento. E’ stata avviata l’attività investigativa per provare a risalire ai partecipanti.