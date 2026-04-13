Rinnovati ad Agrigento i vertici del prestigioso Circolo culturale Empedocleo per il biennio 2026-2027. Carmelo Fenech è stato eletto nuovo presidente. Succede dopo oltre venticinque anni a Giuseppe Adamo, figura di grande prestigio della vita culturale della città dei Templi, attualmente impossibilitato a continuare la sua attività con lo stesso impegno.

Il nuovo Consiglio di amministrazione è composto da Gaetano Alletto, Gerlando Amato, Girolamo Carubia, Giuseppe Comignano, Antonio Garufo, Anna Montana Lampo, Angelantonio Palillo e Rosa Scifo. Il nuovo collegio dei Sindaci effettivi è costituito da Danika La Loggia, Maria Giovanna Nocera e Alfonso Pillitteri, con Rosa Giuliana e Giuseppe Tartaglione Sindaci supplenti.

Carmelo Fenech, nel ringraziare i soci che lo hanno eletto, ha voluto esprimere il suo personale apprezzamento e quello dei nuovi vertici a Giuseppe Adamo per la dedizione e lo spirito di servizio che hanno contraddistinto il suo operato nel mantenere alta la tradizione secolare del Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento.

“Il Circolo – ha dichiarato Carmelo Fenech -, proseguirà ad essere un luogo di aggregazione culturale per la città di Agrigento, continuando la sua azione attraverso iniziative che promuovano la cultura, la storia e l’impegno civile”.

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