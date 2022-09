Caritas e Belushi insieme per la giornata del migrante e del rifugiato

Domenica 25 settembre, con la proiezione del film COME UN UOMO SULLA TERRA di Andrea Segre è iniziata (molto bene…) la rassegna dedicata alla GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO. Bel pubblico allo Spazio Temenos, attento e emozionato dalla testimonianza di Demba Sanyang che è stata preceduta dai significativi interventi di Valerio Landri della Caritas Diocesana, di Sara Varazi e Giuseppe Miceli (entrambi dell’Associazione Nazionale Magistrati) e di Roberto Majorini, avvocato. Questa rinnovata collaborazione del Belushi con la Caritas agrigentina che è un’autentica realtà per quanto riguarda l’accoglienza nel nostro territorio, assume un valore molto importante in un contesto caratterizzato da diffidenza e, spesso, odio verso un fenomeno millenario e planetario considerato ancora un’emergenza. Prossimo appuntamento domenica 2 ottobre.