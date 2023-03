Carcere contrada Petrusa, plauso del Nursind all’Asp e al distretto

La casa circondariale “Di Lorenzo” di contrada Petrusa potrà adesso godere di un’assistenza sanitaria idonea e rispettosa dei livelli essenziali di assistenza per le persone recluse.Il Nursind di Agrigento, guidato dal segretario provinciale Salvatore Terrana, ringrazia il direttore del distretto socio sanitario, Ercole Marchica, per avere garantito l’assistenza sanitaria e i Lea nel carcere di contrada Petrusa ad Agrigento. “Grazie a questo pronto intervento- dice Terrana- non si è registrata alcuna interruzione e il personale sanitario è rimasto in servizio per garantire l’assistenza. Ringraziamo anche il commissario dell’Asp, Mario Zappia per aver garantito il servizio ed essersi attivato in piena sinergia con gli uffici del distretto assicurando il diritto alla salute per i reclusi. Anche la nostra attività sindacale ancora una volta è risultata proficua e continuerà il dialogo con il direttore e il commissario per raggiungere obiettivi concreti per una sanità sempre più efficiente a tutti i livelli”.