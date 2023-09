E’ la prima volta ad Agrigento che una donna assume la guida dell’Arma nel territorio: Annamaria Putortì è stata chiamata a guidare la Compagnia della città. Sarà presentata il prossimo lunedì, 18 settembre, dal colonnello, Nicola De Tullio, Comandante Provinciale di Agrigento. Dal 2020 era a capo della compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio. Il capitano Annamaria Putortì ha 33 anni, meridionale, con un curriculum di grande rispetto. Diversamente, non si diventa capitani dei carabinieri a 30 anni. Una volta disse: “Sono un carabiniere, non una carabiniera. E sono il Capitano e non la Capitana, perché il grado non identifica il genere”.