Nuova “raffica” di ispezioni in autolavaggi da parte dei carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, diretti dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo, nell’ambito mirati servizi preventivi al contrasto dei reati in materia ambientale. Due quelli controllati nelle ultime ore in territorio di Alessandria della Rocca. Le verifiche, svolte unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia di Cammarata e al personale Arpa, sono scattate a seguito di un monitoraggio provinciale.

Durante il primo controllo è stato accertato che le acque reflue industriali, defluivano senza rispettare la normativa. Il tutto in assenza di autorizzazione allo scarico ed in assenza di un impianto di depurazione. Al termine dell’ispezione un operaio trentacinquenne è stato denunciato, alla Procura di Sciacca, perché ritenuto responsabile di avere effettuato lo scarico di acque reflue senza autorizzazioni. L’attività lavorativa è stata sequestrata.

In un secondo autolavaggio il proprietario, un artigiano 25enne, è stato sanzionato 3.000 euro, ma in questo caso per avere effettuato lo scarico di acque reflue senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione.