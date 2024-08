Con la circolazione temporaneamente interdetta a causa di un incidente stradale, alla guida di una Fiat Panda ha superato i veicoli fermi in fila rischiando di provocare un altro sinistro. Poi ha chiesto, e con insistenza, di poter passare dalla strada e all’ordine di un agente di fermarsi ha iniziato a bestemmiare. E’ successo lungo la provinciale 1 in contrada Fondacazzo, all’altezza del viadotto Drago (nella foto).

L’uomo è stato fermato dai poliziotti della sezione Volanti della questura e denunciato alla Procura della Repubblica, per interruzione di pubblico servizio. Ma gli è stata elevata anche una sanzione amministrativa per aver, più volte, bestemmiato in presenza della polizia e dei vigili del fuoco.