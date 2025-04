I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile delle Compagnie di Agrigento e Sciacca, unitamente al personale del locale Commissariato di Pubblica sicurezza, hanno rintracciato a Sciacca e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 54enne di nazionalità rumena, domiciliato ad Agrigento, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un connazionale avvenuto nel capoluogo la notte tra il 25 e il 26 marzo in un’abitazione di via Nicone.

L’uomo, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe colpito più volte al torace un connazionale 34enne con un coltello, dandosi poi alla fuga, mentre la vittima, gravemente ferita, era riuscita a raggiungere la strada, venendo soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio.

Le immediate indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Agrigento e dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno consentito una preliminare ricostruzione dei fatti, di individuare l’arma, verosimilmente, utilizzata e di raccogliere testimonianze e gravi indizi di reato a carico del fermato. Sulla base degli elementi acquisiti, la Procura della Repubblica di Agrigento, che coordina le indagini, ha emesso il provvedimento nei confronti del 54enne, anche in considerazione del pericolo di fuga.

L’indagato, dopo essersi reso irreperibile, è stato rintracciato a Sciacca e associato presso la locale Casa circondariale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale saccense, competente per territorio, dovrà ora valutare la convalida della misura. L’uomo, al momento, è accusato di tentato omicidio, aggravato dall’aver agito per futili motivi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp