Capolavoro Akragas, Chianetta fai i complimenti ai biancoazzurri, sala stampa.

Marcatore: st 47’ Mannina Akragas: Paterniti, Procida, Manni- no, L’ala, Cipolla, Biancola, Biondo, La Rocca, Gambino, Licata (25’ st Trep- piedi), Taormina (32’ st Santangelo). A disp.: D’Angelo, Ferrante, Casà, Cater- nicchia, Talenti, Faulisi, Ruggeri. All.: Vullo

Dattilo Noir: Jabber, Genna, Rallo (40’ st Candela), Fina, Fragapane, Ni- gro, Rallo P. (25’ st Morana), Lamia, De Luca (25’ st Virgilio), Barraco, Testa (19’ st Seckan). A disp.: Bevilacqua, Baiata, Parisi, Cicala, Bellingreri. All.: Chianet- ta

Arbitro: Lascaro di Matera

Note: ammoniti: pt. 27’ Biancola, 35’ Licata e Rallo; st. 3’ Biondo, 12’ Man- nino. Espulsi: pt. 23’ De Luca, 36’ Ci- polla, 16’ st. Biondo, 30’ Fina