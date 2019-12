3^ Edizione Babbo Natale in 500 in visita all’Ospedale di Agrigento – FOTO

Giorno 15 dicembre 2019 il Coordinamento di Agrigento del Fiat 500 Club Italia, in occasione del Santo Natale, per il terzo anno consecutivo, ha organizzato un evento benefico per portare un sorriso ai bambini e ai meno giovani, ricoverati presso il reparto di pediatria e lunga degenza dell’Ospedale di Agrigento. L’appuntamento con tutti i partecipanti, insieme alle loro coloratissime e rombanti fiat 500, è stato alle ore 08:30 nel piazzale antistante l’Ospedale. Da lì visita speciale nei due reparti insieme a Babbo Natale che ha distribuito i doni a tutti i bambini e anziani ricoverati. Questi ultimi spesso, purtroppo, vengono dimenticati da tutti anche in questi periodi di festa.

Una fantastica domenica trascorsa insieme ai degenti con bellissimi momenti di gioia, sorrisi e commozione. Prezioso è stato il contributo di una rappresentanza del gruppo folkloristico “Fiori del Mandorlo” guidata dal Presidente Filippo Mandracchia, che ha allietato la mattinata con tanti bellissimi canti natalizi.

Al termine dell’evento tutti i partecipanti, si sono riuniti per il consueto pranzo degli Auguri di Natale.

Alla fine del pranzo, prima dei saluti e degli auguri di rito, il taglio della torta e foto ricordo.

Grazie a tutti i soci che hanno partecipato a questa manifestazione e un ringraziamento particolare va alla Caritas Diocesana di Agrigento, Gronda System, al socio Salvatore Vella e al socio Vaccarello Stefano che, ancora una volta, con il loro prezioso contributo, ci hanno permesso l’ottima riuscita dell’evento; un ringraziamento anche all’associazione AVULSS, al gruppo folckloristico “Fiori del Mandorlo” per la loro preziosa collaborazione e all’azienda ospedaliera che ci ha accolti con grande entusiasmo e per finire il ringraziamento va anche al socio Babbo Natale (Marcello Mira) che per il secondo anno consecutivo ci ha supportati in questo evento.

Arrivederci alla prossima edizione.