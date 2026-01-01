Agrigento ha archiviato il 2025 senza clamore e ha scelto di accogliere il 2026 puntando tutto su musica, piazza e partecipazione. Il Capodanno organizzato dal Comune di Agrigento e dal Libero Consorzio Comunale, in collaborazione con Puntoeacapo Srl e BeLive Events, ha trasformato Piazza Marconi in un grande spazio collettivo, vivo, attraversato da migliaia di persone arrivate per condividere l’attesa e il brindisi di mezzanotte.

A tenere insieme la serata, senza forzature né effetti speciali superflui, è stata la voce di Noemi, protagonista di uno spettacolo lungo e intenso, capace di coinvolgere la piazza con naturalezza. Oltre un’ora e mezza di musica in cui l’artista ha attraversato il proprio percorso artistico, alternando i brani più recenti alle canzoni che negli anni ne hanno segnato la carriera e il rapporto con il grande pubblico.

Non un semplice concerto, ma un dialogo continuo con la città: Noemi ha tenuto il palco con energia e misura, accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni riconoscibili, cori spontanei e applausi convinti. In scaletta anche i brani che l’hanno resa protagonista al Festival di Sanremo, da “Sono solo parole” a “Vuoto a perdere”, fino a “Se t’innamori muori”, cantati da una piazza che non ha mai smesso di partecipare.

Il risultato è stato un Capodanno vissuto più che celebrato, senza eccessi ma con una forte presenza popolare. Agrigento ha scelto di entrare nel nuovo anno così: insieme, con una piazza piena, una voce riconoscibile e la sensazione diffusa di aver condiviso qualcosa che va oltre lo spettacolo. Una notte che non ha cercato l’evento a tutti i costi, ma ha trovato la sua forza nella semplicità e nella musica.

Nota di merito per le misure di sicurezza adottate dalla Questura di Agrigento che hanno permesso il sereno svolgimento della manifestazione.

ph Attila Mano

