C’è un altro ferito in provincia di Agrigento per i botti esplosi durante la notte più lunga dell’anno. Si tratta di un ventitreenne di Licata, investito dall’esplosione di un petardo. Il giovane ha riportato gravi ustioni e lesioni a entrambe le mani. È finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso da dove è stato disposto il trasferimento in una struttura sanitaria palermitana meglio attrezzata.

E al reparto di Chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, si trova ricoverato il venticinquenne di Agrigento, rimasto gravemente ferito al volto nel quartiere di Villaseta, a causa dello scoppio di un petardo. È stato prima portato all’ospedale San Giovanni di Dio e successivamente, per la gravità delle lesioni riportate, trasferito d’urgenza.

