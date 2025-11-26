Palermo saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale. Arisa e The Kolors saranno i protagonisti del concertone di Capodanno, in programma a Piazza Ruggero Settimo. La proposta artistica prescelta è quella presentata da “Gomad concerti”. Sarà un grandissimo momento di festa. Palermo è la prima fra tutte le altre città siciliane ad annunciare a poco più di un mese dal 31 dicembre i nomi degli artisti che saliranno sul palco per l’arrivo del nuovo anno. C’è grande attesa per conoscere il protagonista o i protagonisti del concerto di Agrigento nell’ultimo giorno di Capitale della cultura Italiana 2025.

