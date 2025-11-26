A Scopello il “Miglior Alloggio Rurale” della prima edizione de I Maestri dell’Accoglienza

C’è un’Italia che non si misura in stelle, servizi o algoritmi. È l’Italia che accoglie con un caffè sul tavolo, una fetta di torta fatta in casa e quella frase semplice e disarmante: “Se hai bisogno di qualcosa, chiedi pure”. È questa l’Italia che Airbnb ha scelto di raccontare con la prima edizione de “I Maestri dell’Accoglienza”, il riconoscimento dedicato agli host che meglio incarnano lo spirito dell’ospitalità autentica.

Secondo una ricerca realizzata da YouGov per Airbnb, un’indagine che ha preso in considerazione tutta la Sicilia, emerge con chiarezza che sull’isola l’accoglienza non è un gesto formale ma un patrimonio culturale tramandato. Per il 65% degli intervistati, il vero benvenuto nasce dal calore umano di chi apre la porta; per il 60% conta ricreare un’atmosfera familiare; quasi la metà, il 45%, considera preziosi i consigli degli host per scoprire il territorio. E un dato racconta più di tutti questa identità: il 53% associa l’ospitalità perfetta al sapore di qualcosa preparato “dalla nonna”, un gesto semplice e simbolico che parla di cura, tradizione e appartenenza.

In questo contesto si inserisce la storia di Roberto, host premiato come Miglior Alloggio Rurale. Il suo alloggio si trova a Scopello, in provincia di Trapani, uno dei luoghi più suggestivi della costa occidentale dell’isola. Qui, tra il profumo della macchia mediterranea e il silenzio delle colline, Roberto ha custodito il sogno del padre trasformando un antico rudere in un rifugio che oggi accoglie viaggiatori da tutto il mondo. Una casa che non offre solo un soggiorno, ma un’esperienza intima, sospesa tra natura, memoria e identità.

Ed è proprio questo il modello di ospitalità che Airbnb ha voluto premiare: non la perfezione di una struttura, ma la capacità di far sentire gli ospiti parte di una storia, di una famiglia, di un luogo. Un’idea di accoglienza che attraversa tutta la Sicilia e continua a rappresentare uno dei suoi tratti distintivi: aprire una casa significa aprire se stessi.

Con I Maestri dell’Accoglienza, Airbnb valorizza quei gesti semplici che sostengono il turismo siciliano più autentico: una parola gentile, un suggerimento sincero, una fetta di torta ancora tiepida. Dettagli che trasformano un alloggio in un incontro, e un ospite in un amico di vecchia data. E la storia di Roberto, tra le colline di Scopello, ne è oggi la testimonianza più luminosa.

