Agrigento, 6 giugno 2025 – Un racconto di disagio arriva oggi dalla Sicilia, dove un gruppo di passeggeri, partiti dalla stazione centrale di Agrigento con destinazione Palermo, ha vissuto un’esperienza di viaggio che avrebbe dovuto rimanere solo un brutto ricordo.

Secondo quanto raccontato da uno dei passeggeri, tutto sembrava procedere normalmente fino a quando il treno non si è bloccato vicino a Montemaggiore Belsito, nel bel mezzo di una campagna siciliana. Nonostante le voci che circolavano riguardo a possibili problemi di linea, i viaggiatori erano stati rassicurati prima della partenza, ma ben presto si sono resi conto della gravità della situazione.

“Nessuna comunicazione da parte del personale, né tanto meno un accenno di spiegazione,” racconta il passeggero. “Eravamo in una zona dove non c’era segnale e il capotreno, che pure sembrava preoccupato, non sapeva come informarci. Siamo stati fermi per più di un’ora, senza aria condizionata, senz’acqua e senza sapere cosa fare.”

La situazione è diventata ancora più critica per i passeggeri che avevano impegni urgenti, come chi doveva prendere un aereo. “Immaginate la frustrazione di chi, con il caldo infernale e senza alcun tipo di aggiornamento, rischiava di perdere il volo,” continua il passeggero. Dopo più di un’ora di attesa, i viaggiatori sono stati fatti salire su un altro treno, ma anche questo viaggio è stato segnato da ulteriori disagi: fermate frequenti, nessuna aria condizionata e, ancora, nessuna informazione.

Il racconto si conclude con una riflessione amara sulla qualità del trasporto ferroviario in Sicilia. “Questo è ciò che succede ogni volta che ci si affida alle ferrovie siciliane: treni lenti, disservizi e una gestione dell’emergenza che lascia a desiderare. Oggi non è stato solo un viaggio scomodo, è stato un incubo che avremmo voluto evitare.”

La vicenda di oggi si aggiunge a una lunga serie di segnalazioni su disservizi e ritardi che stanno caratterizzando il trasporto ferroviario nella regione. Le autorità locali sono ancora in silenzio, ma i passeggeri aspettano risposte urgenti riguardo alla sicurezza e al miglioramento delle condizioni di viaggio. Abbiamo chiesto all’ufficio stampa delle Ferrovie di replicare alla vicenda, restiamo in attesa di conoscere la loro versione. Articolo in aggiornamento

L’immagine di copertina è stata creata con ChatGpt

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp