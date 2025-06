La presentazione del registro dei tumori della provincia di Agrigento, un appuntamento importante per la salute della comunità, ha visto una sorprendente assenza di sindaci. Nonostante l’invito a partecipare fosse stato esteso a tutti i primi cittadini, e come sottolineato dal presidente del Libero Consorzio, Capodieci, proprio i sindaci avessero richiesto con insistenza la convocazione della riunione, nessuno di loro era presente. Il motivo? La coincidenza con un’altra riunione cruciale per la provincia, quella dell’ATI, dove il Consiglio di amministrazione di Aica era impegnato a rassegnare le dimissioni. L’assenza dei sindaci alla presentazione del registro dei tumori ha sollevato qualche perplessità, soprattutto considerando l’importanza della questione sanitaria.

Dopo anni di attesa. infatti, la provincia di Agrigento si è finalmente dotata di un registro dei tumori, una mappa epidemiologica fondamentale per monitorare l’incidenza delle malattie oncologiche e il tasso di mortalità. Il report, elaborato dall’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Trapani, è stato presentato oggi nell’aula consiliare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, fornendo uno spaccato significativo sulla salute della popolazione agrigentina.

Dal report, che analizza i dati dal 2011 al 2019, emerge un dato positivo per la provincia: Agrigento risulta essere quella con la minore incidenza di tumori rispetto alle altre province siciliane. Tuttavia, non mancano le differenze significative tra i vari comuni. Canicattì si conferma come il comune con il più alto numero di casi di tumore, mentre San Giovanni Gemini risulta essere quello con il tasso più basso di incidenza.

Nel periodo analizzato, i casi di tumore in provincia sono stati complessivamente 19.573, di cui 10.688 nella popolazione maschile e 8.885 in quella femminile. Un dato che evidenzia come la salute oncologica sia una questione che interessa trasversalmente entrambe le metà della popolazione, pur con differenze nelle tipologie di tumore.

I tumori più diffusi nella popolazione maschile sono principalmente quelli alla prostata, seguiti da quelli al polmone e al colon retto. Tra le donne, invece, i tumori più frequenti sono quelli alla mammella, al colon retto e all’utero. La mappa epidemiologica mette in evidenza anche le differenze tra i comuni, con alcune aree che mostrano una maggiore incidenza, come nel caso di Canicattì, e altre che, come San Giovanni Gemini, registrano numeri relativamente più contenuti.

Il registro dei tumori rappresenta un importante strumento di conoscenza per l’intero territorio, fornendo dati fondamentali per sviluppare politiche sanitarie mirate. La presentazione del report segna quindi un passo significativo nella lotta contro il cancro, fornendo alle autorità locali e regionali le informazioni necessarie per intervenire in modo efficace.

L’introduzione di questo registro permette anche una lettura più precisa e tempestiva delle problematiche sanitarie legate ai tumori, aprendo la strada a interventi di prevenzione e monitoraggio più strutturati, un passo indispensabile per migliorare la salute pubblica in provincia di Agrigento.

