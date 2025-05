Auto in via Atenea nei festivi, caos e proteste dei residenti

Al contrario dei giorni feriali, la Ztl (Zona a Traffico Limitato) non è attiva nelle ore mattutine dei giorni festivi, creando disagi ai turisti nel centro storico. La Pro Loco, che da tempo sollecita la chiusura totale della zona a traffico limitato nei weekend, ha chiesto nuovamente l’intervento dell’amministrazione per risolvere la situazione che sta mettendo a dura prova la vivibilità della città.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, aveva inizialmente deciso di non applicare la Ztl nelle domeniche e nei giorni festivi, convinta che il traffico aumentato avrebbe portato vantaggi economici, ma ora la situazione sembra sfuggire di mano. Nonostante le richieste di molti cittadini e commercianti, che si trovano a fare i conti con l’incremento di auto in circolazione, la Ztl non è stata attivata come nei giorni feriali, creando caos e disagi.

La Pro Loco, attraverso il presidente Beniamino Biondi, continua a chiedere l’estensione della Ztl a tutti i giorni, compresi quelli festivi, per limitare l’ingresso di auto nel centro storico e tutelare così sia i turisti che i residenti. “La chiusura totale della Ztl nei giorni festivi potrebbe risolvere molti dei problemi che riscontriamo ogni giorno,” afferma Biondi, sottolineando come la situazione attuale danneggi l’immagine della città.

In risposta a queste sollecitazioni, il sindaco Miccichè ha dichiarato: “Cercheremo di studiare un piano che possa soddisfare le esigenze di tutti. La Ztl deve essere un’opportunità per migliorare il centro storico, ma non possiamo ignorare i disagi che stanno creando. Faremo il possibile per venire incontro a tutte le esigenze.”

“In settimana – ha risposto il sindaco Francesco Miccichè – convocherò un tavolo tecnico, al quale saranno invitati i commercianti, i residenti della via Atenea e con l’assessore alla Polizia municipale ed Attività produttive, Carmelo Cantone che agirà in sinergia con il comandante dei vigili urbani, Vincenzo Lattuca. Cercheremo di studiare un piano che possa accontentare le esigenze di tutti. Fermo restando che dobbiamo dare la possibilità a chi abita in via Atenea di poter raggiungere le proprie residenze e ai commercianti di non perdere occasioni di fatturato.”

La situazione continua a creare divisioni tra gli interessati: se da un lato c’è chi è favorevole alla Ztl durante i giorni festivi per ridurre il traffico e valorizzare il centro, dall’altro c’è chi ritiene che la sua attivazione possa danneggiare ulteriormente il commercio locale.

Intanto, in città, il caos continua, con auto che invadono la zona pedonale di via Atenea e i residenti sempre più frustrati. La soluzione sembra ancora lontana, ma la volontà di trovare un compromesso sembra essere un passo necessario per riportare la calma in uno dei punti nevralgici di Agrigento. Ecco le interviste

