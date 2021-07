Cantine, musica e riapertura Ipogeo Porta V: al via Sere Fai d’estate alla Kolymbethra

Inaugurazione Eventi 2021

Venerdì 16 luglio ore 19:00

Riapertura Escursioni Ipogeo Porta V

Luci e Suoni della Kolymbethra

Una serata davvero speciale per ricominciare con fiducia ed allegria questa nuova Estate, tornando a ripercorrere l’emozionante viaggio nel sottosuolo dell’antica Akràgas e farsi stupire dalle atmosfere notturne del nostro meraviglioso giardino. Potremo perderci tra gli alberi nei sentieri illuminati dalla “luce solare” catturata durante il giorno, accompagnati da una delicata colonna sonora che con la magia della musica colmerà di bellezza ed armonia lo spazio immenso della notte.

Questa iniziativa è realizzata dal FAI – Giardino della Kolymbethra con il patrocinio del Parco della Valle dei Templi di Agrigento.

PROGRAMMA

Ore 19:00 Inizio manifestazione ed accoglienza partecipanti Ore 19:15 Riapertura alla visita del Percorso Ipogeo Kolymbethra – Porta Quinta A cura dell’Associazione Agrigento Sotterranea Ore 19,45 Degustazione a cura della Cantina Tenute Camilleri di Campobello di Licata, aderente alla “Strada del vino e dei sapori della Valle dei Templi” Ore 20:15 Concerto di presentazione della colonna sonora delle musiche notturne della Kolymbethra con l’autore M° Filippo Portera Ore 21:30 Luci e Suoni della Kolymbethra Inaugurazione viste notturne del giardino Ore 22,30 Chiusura manifestazione.

Biglietti di ingresso:

Adulti: € 6,00 Iscritti FAI: € 4,00

Informazioni: biglietteria Giardino della Kolymbethra tel. 335-1229042, tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 17,30.

Per i partecipanti alla manifestazione, dalle ore 19:00 alle ore 20:30, è previsto l’accesso gratuito al Parco della Valle dei Templi solo dall’ingresso di Porta Quinta, in C.da Sant’Anna, dove sarà attivato un Punto FAI con i nostri Volontari che accoglieranno i visitatori e li accompagneranno in gruppo fino al cancello di ingresso della Kolymbethra.

LA VISITA DELLA COLLINA DEI TEMPLI E’ CONSENTITA SOLO CON IL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI INGRESSO AL PARCO.

Le auto si potranno lasciare nel parcheggio di C.da Sant’Anna.