“Bailando Mambo”, in radio il nuovo singolo di Gianluca Gallo

È disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Bailando Mambo”, il nuovo singolo di Gianluca Gallo.

Gianluca Gallo torna a condivide con il suo pubblico tutto il suo potenziale, questa volta con i ritmi latini di “Bailando Mambo” a mettere in primo piano la sua voce e il suo carisma. In questo brano vibrante e ballabile condivide il suo talento con quello di Lydia Breska, eccellente artista dal timbro vocale in grado di rendere questa nuova proposta ancora più accattivante. “Bailando Mambo” invita al movimento del corpo sin dalle prime note frizzanti ed energiche, diventando un brano inarrestabile, destinato ad accompagnarci per tutta l’estate. Ritmo, arrangiamento e melodie sono irresistibili, tanto da aver già conquistato le classifiche di diversi paesi dell’America Latina, raggiungendo anche il primo posto in Nicaragua, oltre che le radio europee e statunitensi. Un successo, quello di “Bailando Mambo”, preannunciato dalla straordinaria popolarità di altri brani di Gianluca Gallo, come “Susanna”.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Dopo il successo ottenuto con il remake di Susanna, avevo pensato di fare un altro remake, questa volta della famosa canzone Marina. Quando mi sono seduto nel mio studio di registrazione e ho iniziato a suonare una intro con i sax, è uscita fuori una melodia totalmente diversa. Mi sono detto: “questa non è Marina, però mi piace!”, quindi ho continuato fino a che il ritornello non era già pronto. Da lì ho poi continuato ad arrangiarla, fino a far nascere Bailando Mambo»

Il videoclip di “Bailando Mambo”, ideato dallo stesso Gianluca Gallo, parla di lui e di due ballerini ormai in età avanzata, che si ricordano della loro gioventù. Dopo aver ascoltato le note della canzone, fanno un passo nel passato e riaffiorano i bei momenti passati insieme a ballare il mambo. Nel finale tornano di nuovo al presente e continuano ad amarsi come il primo giorno, in una vita fatta di danza.