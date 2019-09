Cantieri: Agrigento-Palermo, Regione pronta a risoluzione contratto

“Inoltre – prosegue Falcone – abbiamo presto atto dell’avvenuta rimozione del semaforo di Vicari sulla Ag-Pa, e dell’eliminazione della deviazione di Villafrati. Le imprese, altresi’, si sono impegnate a eliminare il semaforo sul viadotto Frattina, mentre a stretto giro saranno completati gli interventi su un altro mezzo chilometro di strada in corrispondenza dell’ingresso di Bolognetta”. La societa’ Cmc, dal canto suo, ha posto come condizioni essenziali l’approvazione di una variante al progetto non inferiore a 50 milioni di euro e lo stralcio delle penali per i ritardi nell’opera accumulati finora. Come rimarcato dall’azienda, inoltre, a luglio era stato raggiunto un accordo per l’erogazione da parte di Anas di 52 milioni in varie tranche. Il pagamento di tale somma, secondo quanto spiegato, necessita di una fase di perfezionamento cui dovrebbe seguire la dinamica ripresa del processo produttivo. “Davanti a tutto cio’ – riprende l’assessore alle Infrastrutture Falcone – anche Anas ha ricordato che sulle due commesse pende una proposta di risoluzione dei contratti per inadempimento. Dunque, solo se nei prossimi giorni ci verra’ sottoposto un Piano industriale convincente, dettagliato e sostenibile si potra’ andare avanti con l’attuale assetto. Diversamente, nostro malgrado, dovremo prendere atto che bisognera’ mettere un punto e ripartire daccapo. La Cmc – ha concluso Falcone – abbia un sussulto d’orgoglio, nel rispetto del popolo siciliano che ha diritto a godere di infrastrutture moderne ed efficienti in tempi celeri”. (AGI)