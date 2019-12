Cantiere di lavoro per rifacimento piazzetta Madonna della Catena di Villaseta

Partirà entro gennaio il cantiere di lavoro per disoccupati che prevede interventi di rifacimento della Piazzetta della Madonna della Catena all’interno del nucleo antico della frazione di Villaseta. La Regione ha notificato al Comune i relativi decreti. Era l’ultimo passaggio necessario. Si tratta di un intervento di 118.459,13 euro che rientra nell’ambito del più complessivo progetto di riqualificazione del quartiere che con il Progetto “Concordia” comprende interventi nell’area commerciale del popoloso quartiere. In particolare sono previste opere di demolizione della pavimentazione esistente, interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e ripavimentazione. I lavori potranno partire già al termine della stagione estiva. Nonostante la nota carenza di risorse è stato possibile assicurare questa serie di interventi che si sommano ad altri progetti di sistemazione e manutenzione nelle periferie che hanno coinvolto disoccupati, ai quali è stata data l’opportunità di un lavoro. È un intervento di riqualificazione necessario condiviso con i residenti del quartiere.