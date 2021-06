Canti folk, lacrime e commozione per il funerale di Dario Danile (VIDEO)

Canti folk e lacrime e commozione per il funerale di Dario Danile. Fuori la chiesa è stato intonato un canto folcloristico per omaggiare una persona che i tanti ricordano come allegra, dinamica e produttiva. Una grave perdita per la città e certamente per la sua famiglia alla quale pesi stringe la redazione di AgrigentoOggi. Dario è stato punto di riferimento del folk Agrigento, ne ha fatto la storia. È stato presidente e parte attiva del gruppo “città dei templi”, guida per tanti giovani insieme ai quali ha girato il mondo. E poi ha partecipato per anni all’organizzazione della festa del mandorlo in fiore e di altre iniziative con l’obiettivo di promuovere il territorio. I funerali si sono tenuti questo martedì, 15 giugno, alle 16 nella parrocchia Madonna della Provvidenza di Agrigento.