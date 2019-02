Canicattì,Nuovo incendio all’asilo “Pertini”

CANICATTI’. Ancora una volta la scuola dell’infanzia, l’asilo “Sandro Pertini” nel quartiere Acquanova a Canicattì è stata incendiata. Era successo lo scorso anno, era accaduto due anni fa. E anche in questo primo scorcio del 2019 le fiamme sono state appiccate ad una classe. E’ successo ieri sera. Ed è sempre lo stesso modus operandi.

Qualcuno si è introdotto all’interno della struttura, forse una banda di ragazzini o qualche adulto che ha voluto fare danni. E ci è riuscito, tra l’altro indisturbato perché non ci sono telecamere e non c’è sorveglianza. Nella parte retrostante della scuola, attaccato al Palazzetto dello sport “Saetta e Livatino” c’è un piccolo varco. Da qui i malviventi si sono intrufolati, hanno rotto la finestra dell’aula che si affaccia su questa zona, ed hanno appiccato le fiamme. In pochi minuti il fumo ha saturato l’ambiente ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito l’esplosione. Fuliggine e luoghi insalubri è quello che hanno trovato questa mattina i genitori che hanno accompagnato i propri figli a scuola.

Il dirigente scolastico, la professoressa Giuseppina Cartella ha disposto una sistemazione provvisoria delle classi della materna nei locali della scuola primaria. Ma molti genitori hanno deciso di riportare i propri figli a casa. La scuola è di competenza del Comune. Il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore alla Pubblica istruzione, Katia Farrauto sono stati più volte sollecitati dai genitori e da altri fatti simili ad installare le telecamere per scoraggiare le bande di idioti criminali a danneggiare i luoghi dell’istruzione. Ma gli appelli, a volte anche accorati, non sono mai stati raccolti. Vero è che il Comune non ha soldi ma è anche vero che ormai questa scusa ha stancato i cittadini. Ci sono soluzioni alternative che l’amministrazione può e deve vagliare. Intanto sarà necessario bonificare i luoghi perché in queste condizioni i bambini non possono rientrare in classe e fare lezione. Sull’intrusione vandalica alla scuola dell’infanzia Sandro Pertini è stata aperta una inchiesta condotta dalla Polizia.