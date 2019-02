Bando l’illuminazione, Agrigento è assente: la replica dell’assessore Gabriella Battaglia

Energia, boom di domande al bando per migliorare l’illuminazione nei Comuni, Agrigento è assente

NOTA DELL’ASS. GABRIELLA BATTAGLIA

Fin dal 2015 il Comune è intervenuto con fondi propri per l’efficientamento energetico. Alla misura 4.1.3. del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020 non si partecipò in quanto l’ Amministrazione di cui Gibilaro era Assessore non ha portato a termine le procedure per la redazione del PAES, documento necessario per la partecipazione al bando.

Un avviso regionale del 2013 assegnava risorse al Comune di Agrigento per la redazione dello strumento. Non si ha il PAES in quanto l’Amministrazione dell’epoca inspiegabilmente non completava la procedura.

Ricordo al consigliere Gerlando Gibilaro, che di recente è stato deliberato in Consiglio Comunale l’Adesione al Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima, passaggio che ci ha consentito di presentare domanda su bando regionale, che ci assegna 26.000 Euro per la redazione del PAESC.

Oggi questa Amministrazione sta, quindi, provvedendo a dotarsi di un PAESC (piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima), che consentirà la partecipazione del Comune, ai prossimi bandi sull’efficientamento energetico degli edifici e dell’illuminazione pubblica. Anche su questo aspetto siamo partiti da zero. Anzi da meno zero.