Canicattì: vietato accendere falò nel centro cittadino

Divieto accensione fuochi nel centro abitato e nei luoghi abitati

Si avvisa che, ai sensi dell’art. 50 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 88 del 15.12.2005, è vietato accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Le violazioni a quanto disposto comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.