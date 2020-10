CANICATTI’. Aumenta il numero dei soggetti positivi al coronavirus in città: il sindaco Ettore Di Ventura corre ai ripari.

“V isto l’attuale andamento epidemiologico in città, già accertato dai competenti organi sanitari, al fine di scongiurare potenziali assembramenti di persone che non consentirebbero il rispetto delle prescrizioni atte ad evitare il diffondersi del contagio è stato vietato lo svolgimento del mercatino settimanale di via Carlo Alberto per mercoledì 28 ottobre”.