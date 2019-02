Canicattì calcio: oggi la Coppa Italia nazionale con il Corigliano

CANICATTI’. Il Canicattì calcio “varca” lo stretto di Messina. Impegno in Coppa Italia, fase nazionale, oggi alle 14.30 in Calabria per la squadra allenata da Nicola Terranova. Mentre le altre formazioni saranno impegnate nella 24esima giornata di campionato i biancorossi affronteranno il Corigliano. Fermo dunque, il Pro Favara che avrebbe dovuto giocare il derby col Canicattì. Si recupererà il 13 marzo.

La squadra biancorossa è in Calabria da ieri ed ha alloggiato a Rossano Calabro. I giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti sono ospiti presso l’Hotel Scigliano. Dopo la sistemazione in hotel la comitiva biancorossa si è trasferita allo Stadio “Stefano Rizzo”, messo a disposizione dal Presidente dell’Olympic Rossanese Piero Acri, dove è stata sostenuta una seduta di risveglio muscolare. Ed alle 14.30 inizierà la sfida.

“La coppa Italia è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati – ha detto il vice presidente del Canicattì, Faustino Giacchetto – e dopo aver vinto il trofeo regionale stiamo iniziando questa nuova avventura nazionale, la prima in assoluto nella storia della nostra società. E’ un motivo di orgoglio per una dirigenza che in pochi anni è riuscita, con molto sforzi e sacrifici economici non indifferenti a portare la squadra ad altissimi livelli”.

Lo testimonia il fatto che in campionato il Canicattì si ritrova al secondo posto, con sei punti in meno dalla capolista Licata ed in 23 giornate disputate ha perso solo due partite: all’andata con il Sant’Agata ed al ritorno, con il Licata. Un grande punto di forza della squadra è sicuramente Benedetto Iraci, giocatore di altissima qualità. Non ci saranno Francesco Maggio e Vito Lupo, entrambi squalificati, mentre gli indisponibili sono Giuseppe Di Mambro e Giuseppe Iezzi. Per il resto il gruppo è sano e compatto.

Il tecnico, Nicola Terranova ha convocato i seguenti giocatori: Iacono, Todaro Tilli e Lo Iacono (portieri); Cammareri, Ferotti, Di Mercurio, D’Angelo e Tedesco (difensori); Comegna, Iraci, Filippone, Violante, Giglio, Vittorio Caronia, Malluzzo (centrocampisti); De Luca, Angelo Caronia, Polito e Rosella (attaccanti).

Dirige l’incontro il signor Fabio Iannuzzi della sezione Aia di Firenze, che sarà collaborato dagli assistenti: Fumarulo di Barletta e Rinaldi di Policoro.