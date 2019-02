Calcio di Promozione: ecco gli incontri della 24esima giornata

AGRIGENTO. Torna il calcio di Promozione in questo mercoledì 27 febbraio. La Lega sicula della Figc ha stabilito infatti il turno infrasettimanale prevedendo la 24esima giornata del torneo regionale che vedrà le 5 squadre agrigentine impegnate in gare difficili a seconda degli obiettivi prefissati dalle società.

Ad esempio l’Olimpica Akragas, allenata da Giovanni Falsone oggi affronterà all’Esseneto di Agrigento l’inseguitrice Albatros di Lercara in uno scontro diretto che potrebbe riaprire la corsa al quinto posto in caso di vittoria degli ospiti. Se invece i tre punti andranno all’Akragas, l’ultima posizione utile per poter sperare di disputare gli improbabili playoff, resterà di esclusivo appannaggio dei biancazzurri. Da adesso in avanti, e restano 7 partite da disputare compresa quella di oggi, non si può sbagliare. L’Akragas lo ha capito e come accaduto domenica scorsa a Cammarata contro il Kamarat, liquidato con il punteggio di due a zero, non farà sconti a nessuno. Non ci sarà Tanio Falsone, espulso domenica scorsa nella gara col Kamarat.

Ecco la lista dei convocati: Casella, Altamore, Puccio, Musa, Ortugno, Daoudi, Castaldo, Maniscalco, Lo Curto, Cimino, La Rocca, Settecase, Santangelo, Bellavia, Incardona, Parlapiano, Trupia, Chiazzese, Nobile.

Sarà Vincenzo Vacca della sezione di Caltanissetta a dirigere oggi pomeriggio il match tra l’Akragas e l’Albatros Lercara. A coadiuvare il signor Vacca saranno gli assistenti di linea Giuseppe Tarallo e Salvatore Crapanzano entrambi di Agrigento. La gara avrà inizio alle 15.

L’altra sfida delicata ce l’ha il Casteltermini allenato da Angelo Vecchio. La squadra granata sarà di scena a Belmonte Mezzagno, allo stadio comunale “Janselmo” per incontrare la capolista (virtuale), Oratorio Marineo. Gli agrigentini vogliono vittoria per sorpassare il Lercara sperando nel favore dei cugini dell’Akragas. Terna arbitrale interamente palermitana, con una assistente donna. Si tratta di Rossella Daidone che assieme a Giuseppa Lugaro coadiuveranno il centrale Gianluca Li Vigni nella direzione del match.

Gioca a Palma di Montechiaro la Gattopardo del tecnico Pietro Alotto. Avversario di turno il Balestrate. E sarà una partita molto dura per gli agrigentini che vogliono al più presto chiudere la pratica “salvezza”. L’arbitro designato è Valerio Gambacurta di Enna, assistito da Ognibene e Craparo di Agrigento.

Sarà impegnato di nuovo in casa, al Salaci di Cammarata, il Kamarat di Renato Maggio. Contro il Villabate sarà vietato sbagliare, perché la situazione in classifica adesso è preoccupante. Il direttore di gara designato è Alessandro Angelo di Marsala, gli assistenti sono Girgenti e Pulimeno di Agrigento.

Infine trasferta da ultima spiaggia a Vallelunga per la Libertas che nelle ultime settimane è colata a picco. Terna designata composta da Zangara di Palermo, Biunda e Bertolino di Trapani.