A Canicattì sarà ballottaggio tra Vincenzo Corbo, ex sindaco per due legislature, e il giornalista Cesare Sciabarra’. Resta fuori il sindaco uscente Ettore Di Ventura così come il candidato del M5S, Fabio Falcone. Ecco i risultati dei candidati sindaco: Corbo 6.012; Sciabarrà 4.913; Di Ventura 4.525; Falcone 1.509. Si torna a votare tra due settimane.