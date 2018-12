“Tenere sotto controllo i bambini ed al guinzaglio cani e gatti di proprietà”. Il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino ha lanciatato l’allarme in via precauzionale perchè in città sono stati rinvenuti bocconcini avvelenati. C’è sgomento infatti per il ritrovamento di almeno tre cani uccisi per avvelenamento. “Non toccate l’esca – aggiunge Castellino – ma limitatevi a segnalarne la presenza alle Forze dell’Ordine”. L’appello del primo cittadino è stato lanciato su Facebook.