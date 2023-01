Canestri decisivi . Fare la differenza con un tiro da 2 o da 3 punti in NBA si può

Chi ama il basket a tutte le latitudini sogna a occhi aperti ogni volta che guarda una partita NBA. Non c’è nulla da fare: in USA si gioca il miglior basket al mondo. Questo perché i cestisti d’oltreoceano sono un perfetto mix di fisicità e tecnica. E i canestri decisivi che sanno realizzare sono la testimonianza diretta di uno strapotere che non ha uguali. Proprio di emozioni si parlerà tra poco, ricordando quei tiri da 2 o da 3 punti che hanno fatto la differenza e che in molti casi hanno permesso ai diretti protagonisti di aggiudicarsi l’ambito anello.

Dal fortissimo Kawhi Leonard passando per il gigante Michael Jordan

Un canestro sicuramente decisivo è stato quello di Kawhi Leonard durante la stagione 2018-2019, quando ancora indossava la maglia dei Raptors. I canadesi si stavano giocando in gara-7 contro i 76ers il passaggio del turno, e grazie a una prodezza sulla sirena di questo campionissimo riuscirono a imporsi per due soli punti di scarto. Risultato finale: 92 a 90 per i Raptors, che così conquistarono la finale della Eastern Conference e successivamente l’anello. Oggi situazioni di questo genere in casa Toronto non se ne vedono più. Come si può evincere dai principali operatori sportivi come blog.marathonbet.it, attualmente è evidente la pochezza della franchigia in maglia biancorossa, che non permette di far ben sperare i tifosi per una vittoria finale. Basta infatti guardare la classifica e soprattutto il ruolino di marcia delle ultime giornate per capire che replicare quella fantastica stagione è improbabile. Se Kawhi Leonard non se ne fosse andato e oggi non vestisse la casacca dei Clippers… Proprio di Clippers parleremo ora, e in particolare di Paul George e dei suoi 35 punti contro Houston. Di questi i più belli sono stati senza dubbio i 2 realizzati in coast to coast indisturbato. Velocità e strapotenza fisica uniti a quel bell’appoggio sul tabellone sono valsi il 95 a 93 per i californiani. Quando si tratta di fare la differenza non si può non menzionare Michael Jordan, che durante i tanti play-off disputati ha segnato tanti canestri decisivi. Per esempio, quelli dell’ultimo minuto di gara-6 del 1998 contro i Jazz, che sono valsi il titolo per i Bulls. Essendo stato uno dei più grandi buzzer beater della storia dell’NBA, di MJ si ricorda quello che ancora oggi è chiamato “The Shot”, ossia il tiro allo scadere del tempo messo a segno nel lontano 1989 durante Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 100-99 gara-5 primo turno dei playoff. Parabola perfetta, come sempre, e per i Tori fu l’apoteosi. Alcuni anni dopo ha provato a imitare le gesta del più grande cestista di sempre, riuscendoci in parte o del tutto – il dibattito è ancora oggi aperto – e questi prende il nome di LeBron James.

Il più bel “colpo ad effetto” del Prescelto

Il Prescelto nella sua lunga carriera è stato un clutch player di tutto rispetto, soprattutto quando militava per i Cavs il numero 23 faceva impazzire tifosi e avversari giocando a proprio piacimento con il cronometro. Il 98 a 95 contro Indiana in gara -5 dei playoff che portò i Cavs sul 3-2 nella serie ne è la testimonianza; in quella circostanza LeBron fece un canestro decisivo da 3 punti proprio sulla sirena. Forse non gli bastavano i 41 realizzati in precedenza con tanto di 10 rimbalzi conquistati. E non è finita qui, perché LeBron sa anche oggi come stupire il suo pubblico, per esempio segnando un canestro decisivo all’All Star Game dello scorso anno cadendo all’indietro mentre scoccava un tiro che per chiunque risulterebbe impossibile.