Cane trovato morto, scompare la carcassa: la denuncia

Cane trovato morto, pare avvelenato, e la carcassa scomparsa dopo la segnalazione da parte di un cittadino ai vigili. È accaduto nei pressi di un istituto comprensivo di Alessandria della Rocca. La presenza del cane è stata segnalata da un cittadino ai vigili e gli attivisti del movimento “Stop animals crimes” giunti in sul posto solo dopo 25 minuti non hanno più trovato il corpo del cane.

“La scomparsa dopo pochi minuti è un mistero- dicono dal movimento-che ha impedito di attivare la procedura di legge ossia quella di accertare il sospetto avvelenamento e conseguente tabellazione dell’area ad opera del Sindaco. Abbiamo sporto denuncia all’Autorità Giudiziaria per chiedere l’individuazione dei responsabili e per chiedere accertamenti. Invitiamo per l’ennesima volta il Sindaco a prendere seriamente il problema in mano e i cittadini a capire che molti dei loro soldi vengono spesi per mantenere pochi cani in un canile ma zero nella prevenzione del fenomeno, molto presente nel loro territorio. Contattate il Movimento per segnalare maltrattamenti, avvelenamenti, abbandoni e omissioni.”